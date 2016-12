Biscotti salati senza glutine con farina di miglio e ceci

Questi biscotti salati senza glutine sono salutari e deliziosi snack da gustare durante un aperitivo oppure davanti alla TV con i vostro film di Natale preferito. Se avete navigato un po’ dentro questo blog avete sicuramente notato quanto amiamo sperimentare e preparare ricette con farine di grani misti e anche senza glutine. Questo periodo era quindi quello giusto per mettere insieme il desiderio di sperimentare ricette salutari, senza glutine e derivati animali, e il piacere di alcune preparazioni natalizie tipiche come dei biscottini, ma questa volta salati.

Ecco inoltre un modo per usare quella farina di miglio, ricca di ferro e senza glutine, che spesso vi siete chiesti come poter adoperare (potete anche guardare questa ricetta per dei biscottini dolci al miglio e cocco rapè). I biscotti salati senza glutine di questa ricetta, infatti, sono preparati solo con farina di ceci, fecola e farina di miglio. Sono aromatizzati con i semi di papavero e sesamo e con l’aggiunta del lievito alimentare in scaglie si ottiene anche un leggero retrogusto fomaggioso.

Biscotti salati, senza glutine ai ceci e miglio

(25 – 30 biscotti)

100g farina di ceci

100g farina di miglio integrale

50g fecola di patate

1 cucchiaio lievito alimentare in scaglie

50g olio extravergine di oliva o altro olio di semi

½ cucchiaino scarso di bicarbonato

100ml di acqua

Semi di papavero e semi di sesamo q.b.

2 cucchiaini di sale fino integrale e pepe nero appena macinato q.b.

Procedimento per la preparazione dei biscotti salati

Far tostare la farina di ceci in padella fino a che non sentirete un profumino di tostatura e il colore diventerà più ambrato… ma attenzione a non farla bruciare, per cui tenete la famma medio bassa. Far raffreddare.

Setacciare gli ingredienti secchi e aggiungi l’olio e farlo assorbire per bene alle farine sfregando con le mani. Ora aggiungere poca acqua alla volta, a temperatura ambiente, e lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e malleabile. Stendere l’impasto con un mattarello, in una sfoglia spessa 3/4mm, e con una formina ritagliare i biscotti.

Decorare con i semini di papavero e sesamo pressandoli bene per farli aderire all’impasto.

Scaldare il forno a 180° e far cuocere 10/15 minuti, comunque fino a doratura. Potete anche aggiungere erbe essiccate o spezie come paprika, curcuma, zenzero, a piacere.