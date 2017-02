Da quando si è passati alla struttura a 8 squadre nel 2000, la Final Eight di Coppa Italia rappresenta il vero giro di boa della stagione – nonostante non cada esattamente in concomitanza alla fine del girone d’andata – racchiudendo le 8 migliori squadre del campionato in un weekend denso di tensione e adrenalina.

Teatro della Final Eight 2017 sarà la Fiera di Rimini, già padrona di casa delle coppe della Lega Nazionale Pallacanestro nelle ultime stagioni, scenario in grado di garantire un’atmosfera calda, dove l’eventuale tifo che accorrerà in trasferta – che non dovrebbe essere massiccio, visto che solo Reggio Emilia dista meno di 250km dal capoluogo romagnolo – potrà farsi sentire in maniera migliore rispetto a scenari più ampi come il Forum di Milano.

D’altronde è la prima volta in assoluto che la Coppa Italia di A1 si disputa in uno scenario meno capiente della sua omologa di A2 (la Unipol Arena di Bologna, quasi il doppio dei posti a sedere disponibili a Rimini).

Se da questo lato c’é materiale per “storcere il naso”, dal punto di vista tecnico l’edizione 2017 della Postemobile Final Eight presenta moderati motivi d’interesse e di curiosità, nonostante il basket italiano non stia vivendo il momento più florido e accattivante della sua lunga storia.

Andiamo quindi a conoscere meglio le magnifiche otto che da giovedì si contenderanno il secondo trofeo stagionale e, verosimilmente, il ruolo di “anti-Milano”. Ammesso ne esista una per davvero, ovvio.

Su questo post seguiremo il torneo in diretta, con un aggiornamento dell’articolo dopo ogni partita con un breve commento e la preview delle future semifinali e finale.

Final Eight 2017 – guida ai quarti di finale

Grissin Bon Reggio Emilia – Betaland Capo d’Orlando

Quando: giovedì 16, ore 18:00, Rai Sport

Precedenti in stagione: 1-0 Reggio Emilia (80-70, a Reggio, 04/12/16)

Qui Reggio Emilia: Dopo due finali scudetto perse, in molti si aspettano qualcosa di più dalla Grissin Bon, che dopo un’ottima partenza (otto vittorie nelle prime 10 partite stagionali) si è inceppata, chiudendo il girone d’andata con una sola vittoria (ma contro Milano) in 5 partite, complice anche gli infortuni che hanno colpito la squadra di Menetti.

Il ritorno di Kaukenas ha dato però entusiasmo alla squadra reggiana, che con due convincenti vittorie nelle ultime due giornate (contro Brindisi e a Venezia), oltre ad aver chiuso una striscia di 4 sconfitte consecutive, ha rilanciato le sue ambizioni di secondo posto; l’arrivo del veterano lituano può essere fondamentale per una squadra che è la peggiore nel tiro da 3 punti tra le otto che vedremo a Rimini. Contro Capo d’Orlando, squadra che rispetto agli anni scorsi gioca a ritmi molto più alti, una buona serata al tiro può essere fondamentale.

Qui Capo d’Orlando: Salutato Bruno Fitipaldo, probabilmente l’MVP del girone d’andata, la squadra siciliana ha saputo inserire molto bene il suo sostituto, il giovane play montenegrino Nikola Ivanovic.

La sconfitta casalinga contro Trento nell’ultimo turno -che ha interrotto una striscia di otto vittorie consecutive al PalaFantozzi- non dovrebbe aver scalfito molto l’entusiasmo di una squadra che gioca un basket molto solido e continuo, senza lacune particolari che possono palesarsi in maniera più accentuata in una competizione che si gioca nell’arco di quattro giorni, senza sosta. Il mix tra gioventù ed esperienza che contraddistingue la Betaland, unita alla consapevolezza di aver poco da perdere (per la squadra siciliana è già una vittoria essere qui, alla seconda partecipazione alle FInal Eight nella sua storia), può rendere i paladini la vera mina vagante del torneo.

Pronostico: 55%-45% Reggio Emilia, la maggiore abitudine a giocare queste partite potrebbe essere decisiva, ma sarà una partita molto equilibrata.

EA7 Emporio Armani Milano – Cantine Due Palme Brindisi

Quando: giovedì 16, ore 20:45, Rai Sport

Precedenti in stagione: 1-0 Milano (99-86, a Milano, 18/12/16).

Qui Milano: rotto l’incantesimo Coppa Italia nella scorsa stagione, l’Olimpia è l’ovvia favorita indiscussa del weekend romagnolo, fosse solo per l’imbattibilità nelle finali italiane dalla Supercoppa 2015. A citare la leadership statistica di Milano sul campionato finiremmo domani, ma nonostante Milano si presenti alla Coppa Italia con 16 vittorie in 19 giornate di campionato il pronostico non è così chiuso come un anno fa. Perché, soprattutto in Eurolega, l’Olimpia ha dimostrato essere estremamente umorale quando la palla scotta, e le tante rimonte subite (ma anche fatte, come quella clamorosa contro il Darussafaka) stanno lì a testimoniare di come in una partita secca di Milano nulla è mai scontato. E la sfida con Brindisi può nascondere più di qualche insidia.

Qui Brindisi: Già, insidia, perché la squadra pugliese -secondo migliore attacco del campionato ma anche terza peggior difesa- come ogni squadra allenata da Meo Sacchetti che si rispetti, è forse la peggiore squadra che Milano poteva incontrare “a freddo”. Brindisi non disdegna i ritmi alti (escludendo il clamoroso -36 di Trento, i pugliesi sono sempre andati oltre quota 80 punti nelle ultime 9 giornate, con tre viaggi oltre quota 100) e nel caso in cui M’Baye e compagni dovessero trovare una giornata fortunata al tiro, contro una difesa non esattamente ferrea come quella meneghina nulla è impossibile.

Pronostico: 70%-30% Milano.

Sidigas Avellino – Banco di Sardegna Sassari

Quando: venerdì 17, ore 18:00, Rai Sport

Precedenti in stagione: 1-0 Avellino (75-70, a Sassari, 20/11/16)

Qui Avellino: per profondità del roster e livello di gioco, Avellino è la squadra che si presenta alle Final Eight col maggiore carico di aspettative, per confermarsi come la principale alternativa italiana a Milano. In una stagione ampiamente positiva (è l’italiana col miglior record in Europa), la squadra di Sacripanti ha tutte le carte in regola per puntare alla seconda Coppa Italia della sua storia (la prima, nel 2008, coincide curiosamente con l’unica partecipazione nella storia di Capo d’Orlando) e la sua ottima difesa (solo Sassari e Trento subiscono meno punti, ma nessuna tra le migliori otto (e solo Caserta tra le 16 di A1) “concede” alla sua avversaria percentuali al tiro peggiori di Avellino. La capacità di fare giocare male l’avversaria può essere decisiva.

Qui Sassari: con 6 vittorie nelle ultime 7 partite (unico stop la sconfitta di Brescia) il Banco di Sardegna è forse la squadra più in forma alla vigilia dell’appuntamento romagnolo.Una stagione nata con un andamento piuttosto altalenante è stata decisamente raddrizzata dall’arrivo in terra sarda di Gani Lawal: Sassari ha perso soltanto due delle otto partite disputate con il centro nigeriano, e la mossa di coach Pasquini di farlo partire dalla panchina aggiunge qualità e quantità alle seconde linee, per una squadra che gioca un basket forse meno offensivo e spumeggiante rispetto alla sua storia recente (anche se, tra le 8, è quella che ha segnato più canestri da 3 punti).

Pronostico: 60%-40% Avellino, che ha più qualità. Ma considerando il livello delle due difese (sono le due che commettono meno falli tra le 8 di Rimini), e la probabile sfida dal punteggio basso, sarà importantissimo fronteggiare la pressione (e qui il 68,9% ai liberi di Avellino potrebbe pesare tanto).

Umana Reyer Venezia – Germani Basket Brescia

Quando: venerdì 17, ore 20:45, Rai Sport

Precedenti in stagione: 1-0 Venezia (78-70, a Venezia, 18/12/16)

Qui Venezia: dopo aver anche registrato una striscia di 10 vittorie consecutive tra Italia ed Europa ed essere stata la prima squadra italiana a battere Milano in questa stagione, Venezia si presenta a Rimini con 3 sconfitte consecutive sulle spalle, con l’ultima -contro Reggio Emilia- che potrebbe pesare molto sul morale della squadra veneta. Tra le 8 di Rimini la Reyer è la squadra che tira peggio dal campo e spesso tende ad abusare del tiro da tre (quasi 28 tentativi di media a partita); sarà cruciale invertire la rotta per avere più chances in un lato di tabellone più duro, anche per l’assenza di giorni di riposo per le squadre che ne faranno parte.

Qui Brescia: come Capo d’Orlando, anche Brescia arriva alle Final Eight con il morale alle stelle della debuttante e la consapevolezza di non avere niente da perdere. La Germani è una squadra molto solida e dall’elevato potenziale offensivo -nonostante un attacco con le polveri bagnate nelle ultime tre giornate- che si affida al talento di Marcus Landry e Luca Vitali, due assoluti candidati MVP del campionato fino a questo momento; qualora i lombardi dovessero trovare la brillantezza mostrata tra dicembre e metà gennaio, potrebbero anche essere i favoriti per questa partita.

Pronostico: 55%-45% Venezia, superiore per qualità. Ma come per il primo quarto di finale, anche qui le chances di upset sono più alte dell’effettiva percentuale.